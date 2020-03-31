Трамп продовжив на рік санкції проти РФ за кібератаки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп продовжив дію виконавчих указів про введені в тому числі проти Росії санкції за кібератаки щодо Сполучених Штатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Я продовжую на один рік надзвичайні заходи, введені указом від 1 квітня 2015 року", - зазначено президентом у документі.
Так, указ 13694, вперше ухвалений президентом Бараком Обамою, передбачає обмеження проти країн, які становлять загрозу для США в кіберпросторі. Рішення також дозволяє міністерству фінансів країни вводити санкції проти осіб, які здійснюють кібератаки проти США, зокрема, блокувати рахунки і будь-які активи підсанкційних осіб на території країни.
"Ця значна зловмисна діяльність в кіберпросторі досі несе надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", - йдеться в документі.
Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії через її агресію проти України.