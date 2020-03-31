Трамп продлил на год санкции против РФ за кибератаки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительных указов о введенных в том числе против России санкциях за кибератаки относительно Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
“Я продлеваю на один год чрезвычайные меры, введенные указом от 1 апреля 2015 года”, — указано президентом в документе.
Так, указ 13694, впервые принятый президентом Бараком Обамой, предусматривает ограничение против стран, которые представляют угрозу для США в киберпространстве. Решение также позволяет министерству финансов страны вводить санкции против лиц, осуществляющих кибератаки против США, в частности, блокировать счета и любые активы подсанкционных лиц на территории страны.
“Эта значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США”, — говорится в документе.
Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против России из-за ее агрессии против Украины.