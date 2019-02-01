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До конца года в Украине создадут интерактивную карту заминированных территорий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. До конца года планируется создать интерактивную карту территорий Украины, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на официальном сайте Министерства обороны Украины в тестовом варианте размещена информационная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны, которая разработана при содействии неправительственной организации The HALO Trust. На указанной карте указаны места, определенные как загрязненные минами/ВНП. Сейчас мы работаем над тем, чтобы ее дополнять, совершенствовать, и где-то на конец этого года мы уже выйдем на более подробную карту территорий, которая загрязнена минами и взрывоопасными предметами", - отметил Комиссаров.

По его словам, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины "Об утверждении плана действий по внедрению инициативы "Открытое Правительство" в 2018-2020 годах" задачу создания интерактивной такой карты возложено на Министерство обороны Украины.

Напомним, около 30% территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами.

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