До кінця року в Україні створять інтерактивну карту замінованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. До кінця року планується створити інтерактивну карту територій України, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами. Про це повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України в тестовому варіанті розміщена інформаційна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни, яка розроблена за сприяння неурядової організації The HALO Trust. На зазначеній карті вказані місця, визначені як забруднені мінами/ВНП. Зараз ми працюємо над тим, щоб її доповнювати, удосконалювати, і десь на кінець цього року ми уже вийдемо на більш детальну карту територій, яка забруднена мінами і вибухонебезпечними предметами", - зазначив Комісаров.
За його словами, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи "Відкритий Уряд" у 2018-2020 роках" завдання створення інтерактивної такої карти покладено на Міністерство оборони України.
Нагадаємо, близько 30% території України забруднена вибухонебезпечними предметами.