До кінця року в Україні створять інтерактивну карту замінованих територій

"На сьогодні на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України в тестовому варіанті розміщена інформаційна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни, яка розроблена за сприяння неурядової організації The HALO Trust. На зазначеній карті вказані місця, визначені як забруднені мінами/ВНП. Зараз ми працюємо над тим, щоб її доповнювати, удосконалювати, і десь на кінець цього року ми уже вийдемо на більш детальну карту територій, яка забруднена мінами і вибухонебезпечними предметами", - зазначив Комісаров.



За його словами, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи "Відкритий Уряд" у 2018-2020 роках" завдання створення інтерактивної такої карти покладено на Міністерство оборони України.



Нагадаємо, близько 30% території України забруднена вибухонебезпечними предметами.