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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36840 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101396 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123469 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131049 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168664 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153182 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140966 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 180966 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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До конца года в Днепропетровской области появится 23 новых футбольных мини-поля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. С начала года в Днепропетровской области построили девять новых футбольных полей. Об этом УНН сообщили в Днепропетровской ОГА.

"По состоянию на начало июля 2018 года в области завершены работы по строительству девяти спортивных стадионов с искусственным покрытием для игры в мини-футбол", - рассказали в ОГА.

При этом в облгосадминистрации уточнили, что до конца года планируется строительство еще 23 спортивных площадок для мини-футбола с искусственным покрытием.

"Финансирование строительства вышеупомянутых футбольных полей осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, и поддержки бизнеса", - добавили в ОГА.

Напомним, в Кировоградской области появилось уже шесть новых футбольных мини-полей.

Также напомним, что в столице мини-площадки для футбола строит ООО "ФФУ Продакшн". Компания работает по технологии всемирно известного производителя искусственного покрытия Polytan.

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