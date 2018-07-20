До конца года в Днепропетровской области появится 23 новых футбольных мини-поля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. С начала года в Днепропетровской области построили девять новых футбольных полей. Об этом УНН сообщили в Днепропетровской ОГА.
"По состоянию на начало июля 2018 года в области завершены работы по строительству девяти спортивных стадионов с искусственным покрытием для игры в мини-футбол", - рассказали в ОГА.
При этом в облгосадминистрации уточнили, что до конца года планируется строительство еще 23 спортивных площадок для мини-футбола с искусственным покрытием.
"Финансирование строительства вышеупомянутых футбольных полей осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, и поддержки бизнеса", - добавили в ОГА.
Напомним, в Кировоградской области появилось уже шесть новых футбольных мини-полей.
Также напомним, что в столице мини-площадки для футбола строит ООО "ФФУ Продакшн". Компания работает по технологии всемирно известного производителя искусственного покрытия Polytan.