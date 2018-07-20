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До кінця року на Дніпропетровщині з'явиться 23 нових футбольних міні-поля

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. З початку року у Дніпропетровській області побудували дев'ять нових футбольних полів. Про це УНН повідомили у Дніпропетровській ОДА.

“Станом на початок липня 2018 року в області завершено роботи з будівництва дев’яти спортивних стадіонів із штучним покриттям для гри в міні-футбол”, — розповіли в ОДА.

При цьому, в облдержадміністрації уточнили, що до кінця року планується будівництво ще 23 спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям.

“Фінансування будівництва вищезазначених футболів полів здійснюється за рахунок коштів обласного та районного бюджетів, та підтримки бізнесу”, — додали в ОДА.

Нагадаємо, на Кіровоградщині з’явилося вже шість нових футбольних міні-полів.

Також нагадаємо, що у столиці міні-майданчики для футболу будує ТОВ “ФФУ Продакшн”. Компанія працює за технологією всесвітньо відомого виробника штучного покриття Polytan.

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