На Кіровоградщині з'явилося шість нових футбольних міні-полів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. З початку року у Кіровоградській області побудували шість нових футбольних полів. Про це у УНН повідомили у Кіровоградській ОДА.
"Станом на 5 липня 2018 року в області завершено роботи з будівництва шести спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям", - розповіли в ОДА.
Також в облдержадміністрації уточнили, що станом на сьогодні на завершальному етапі перебуває реалізація ще 5 проектів, будівельна готовність яких становить 90-98%. Роботи з будівництва ще одного футбольного міні-поля планується розпочати з дня на день.
"До 1 вересня 2018 року планується, що в області запрацюють всі 12 спортивних майданчиків", - підсумували в ОДА.
В облдержадміністрації додали, що йдеться про 12 об'єктів, фінансування яких здійснено у 2017 році за рахунок бюджетної програми "Будівництво полів зі штучним покриттям в регіонах України" (затвердженої наказом Міністерством регіонального розвитку та будівництва України від 14 грудня 2017 року № 325).
Нагадаємо, як писав УНН, УЄФА не фінансувала будівництво заводу ФФУ з виробництва штучної трави.