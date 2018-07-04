УЄФА не фінансувала будівництво заводу ФФУ з виробництва штучної трави - заява

"У цьому проекті не задіяно фінансування УЄФА HatTrick", - повідомили в УЄФА у відповіді на інформаційний запит УНН.

Як писав УНН, в НАБУ розслідують кримінальне провадження, в рамках якого вивчають законність проведення закупівель покриття для футбольних полів у ТОВ "ФФУ Продакшн". І раніше деякі ЗМІ стверджували, що завод з виробництва штучної трави був побудований за кошти УЄФА.

Також відзначимо, що згідно із заявою представника антикорупційного комітету ВР, в рамках "футбольного" кримінального провадження НАБУ, у глави САП Назара Холодницького може виникнути конфлікт інтересів, оскільки очолюваний ним орган уповноважений на процесуальне керівництво в справі НАБУ, а сам Холодницький при цьому є віце-президентом ФФУ.