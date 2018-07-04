УЕФА не финансировал строительство завода ФФУ по производству искусственной травы - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. УЕФА не финансировал строительство завода ФФУ (ООО “ФФУ Продакшн”) по производству искусственной травы. Об этом УНН сообщили в УЕФА, комментируя информацию украинских СМИ о том, что завод был построен на средства организации в рамках социальной программы “HatTrick”.
“В этом проекте не задействовано финансирование УЕФА HatTrick”, — сообщили в УЕФА в ответе на информационный запрос УНН.
Как писал УНН, в НАБУ расследуют уголовное производство, в рамках которого изучают законность проведения закупок покрытия для футбольных полей у ООО “ФФУ Продакшн”. И ранее некоторые СМИ утверждали, что завод по производству искусственной травы был построен за средства УЕФА.
Также отметим, что согласно заявлению представителя антикоррупционного комитета ВРУ, в рамках "футбольного" уголовного производства НАБУ, у главы САП Назара Холодницкого может возникнуть конфликт интересов, поскольку возглавляемый им орган уполномочен на процессуальное руководство в деле НАБУ, а сам Холодницкий при этом является вице-президентом ФФУ.