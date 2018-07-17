В Кировоградской области появилось шесть новых футбольных мини-полей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. С начала года в Кировоградской области построили шесть новых футбольных полей. Об этом в сообщили УНН в Кировоградской ОГА.
"По состоянию на 5 июля 2018 года в области завершены работы по строительству шести спортивных площадок для мини-футбола с искусственным покрытием", - рассказали в ОГА.
Также в облгосадминистрации уточнили, что на сегодня на завершающем этапе находится реализация еще 5 проектов, строительная готовность которых составляет 90-98%. Работы по строительству еще одного футбольного мини-поля планируется начать со дня на день.
"К 1 сентября 2018 года планируется, что в области заработают все 12 спортивных площадок", - подытожили в ОГА.
В облгосадминистрации добавили, что речь идет о 12 объектах, финансирование которых осуществлено в 2017 году за счет бюджетной программы "Строительство полей с искусственным покрытием в регионах Украины" (утвержденной приказом Министерства регионального развития и строительства Украины от 14 декабря 2017 года № 325).
Напомним, как писал УНН, УЕФА не финансировала строительство завода ФФУ по производству искусственной травы.