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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42976 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103803 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 125689 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133132 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 153569 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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В Кировоградской области появилось шесть новых футбольных мини-полей

Киев  •  УНН

 • 9924 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. С начала года в Кировоградской области построили шесть новых футбольных полей. Об этом в сообщили УНН в Кировоградской ОГА.

"По состоянию на 5 июля 2018 года в области завершены работы по строительству шести спортивных площадок для мини-футбола с искусственным покрытием", - рассказали в ОГА.

Также в облгосадминистрации уточнили, что на сегодня на завершающем этапе находится реализация еще 5 проектов, строительная готовность которых составляет 90-98%. Работы по строительству еще одного футбольного мини-поля планируется начать со дня на день.

"К 1 сентября 2018 года планируется, что в области заработают все 12 спортивных площадок", - подытожили в ОГА.

В облгосадминистрации добавили, что речь идет о 12 объектах, финансирование которых осуществлено в 2017 году за счет бюджетной программы "Строительство полей с искусственным покрытием в регионах Украины" (утвержденной приказом Министерства регионального развития и строительства Украины от 14 декабря 2017 года № 325).

Напомним, как писал УНН, УЕФА не финансировала строительство завода ФФУ по производству искусственной травы.

Украинские Национальные Новости

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