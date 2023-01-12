В Испанию на обучение прибыли 225 украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Испанию прибыли 225 украинских военнослужащих на базе ВВС вблизи Мадрида, 20 из них пройдут обучение с системами ПВО HAWK. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Испании, передает УНН.
Детали
Это уже вторая группа украинских военнослужащих, которая будет проходить обучение в “Координационном учебном центре Толедо”. В испанском Министерстве обороны уточняют, что 20 военных пройдут обучение с системами HAWK.
Осенью Испания сообщила о решении предоставить Украине шесть систем противовоздушной обороны американского производства HAWK.
Напомним
Швейцария не позволяет направить из Испании в Украину определенный военный материал, для поставки которого нужно согласие страны-производителя, заявила министерша обороны Испании Маргарита Роблес.