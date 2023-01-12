В Испанию на обучение прибыли 225 украинских военных

Детали

Это уже вторая группа украинских военнослужащих, которая будет проходить обучение в “Координационном учебном центре Толедо”. В испанском Министерстве обороны уточняют, что 20 военных пройдут обучение с системами HAWK.

Осенью Испания сообщила о решении предоставить Украине шесть систем противовоздушной обороны американского производства HAWK.

Напомним

Швейцария не позволяет направить из Испании в Украину определенный военный материал, для поставки которого нужно согласие страны-производителя, заявила министерша обороны Испании Маргарита Роблес.