До Іспанії на навчання прибули 225 українських військових

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Це вже друга група українських військовослужбовців, яка проходитиме навчання в “Координаційному навчальному центрі Толедо”. В іспанському Міністерстві оборони уточнюють, що 20 військових пройдуть навчання з системами HAWK.

Восени Іспанія повідомила про рішення надати Україні шість систем протиповітряної оборони американського виробництва HAWK.

Нагадаємо

Швейцарія не дозволяє направити з Іспанії в Україну певний військовий матеріал, для постачання якого потрібна згода країни-виробника, заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.