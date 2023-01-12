До Іспанії на навчання прибули 225 українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. До Іспанії прибули 225 українських військовослужбовців на базі ВПС поблизу Мадрида, 20 з них пройдуть навчання з системами ППО HAWK. Про це йдеться у заяві міністерства оборони Іспанії, передає УНН.
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Це вже друга група українських військовослужбовців, яка проходитиме навчання в “Координаційному навчальному центрі Толедо”. В іспанському Міністерстві оборони уточнюють, що 20 військових пройдуть навчання з системами HAWK.
Восени Іспанія повідомила про рішення надати Україні шість систем протиповітряної оборони американського виробництва HAWK.
Нагадаємо
Швейцарія не дозволяє направити з Іспанії в Україну певний військовий матеріал, для постачання якого потрібна згода країни-виробника, заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.