Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Іспанія вже надала Україні перші зенітні ракетні комплекси Hawk. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
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"Приймав в Одесі міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес. Ми вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну, та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога триватиме. У Іспанії тренуватимуть більше наших бійців. Іспанія вже надала наші перші Hawk", – написав Резніков.
Нагадаємо
18 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ЗРК Hawk незабаром запрацює на фронті.