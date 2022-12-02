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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26389 перегляди

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Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk – Резніков

Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk – Резніков

Київ • УНН

 • 1064598 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Іспанія вже надала Україні перші зенітні ракетні комплекси Hawk. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

"Приймав в Одесі міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес. Ми вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну, та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога триватиме. У Іспанії тренуватимуть більше наших бійців. Іспанія вже надала наші перші Hawk", – написав Резніков.

Нагадаємо

18 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ЗРК Hawk незабаром запрацює на фронті.

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