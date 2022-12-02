Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk – Резніков

Цитата

"Приймав в Одесі міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес. Ми вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну, та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога триватиме. У Іспанії тренуватимуть більше наших бійців. Іспанія вже надала наші перші Hawk", – написав Резніков.

Нагадаємо

18 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ЗРК Hawk незабаром запрацює на фронті.