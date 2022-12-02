Испания передала Украине первые ЗРК Hawk – Резников

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"Принимал в Одессе министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину, и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная и безопасная помощь будет продолжаться. В Испании будут тренировать больше наших бойцов. Испания уже предоставила наши первые Hawk", – написал Резников.

Напомним

18 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ЗРК Hawk вскоре заработает на фронте.