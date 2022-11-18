Система Hawk незабаром запрацює на фронті – Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Зенітно-ракетний комплекс Hawk незабаром стане у бойові порядки Повітряних сил ЗСУ. Про це в ефірі телемерафану повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Вже працюють на фронті NASAMS і Iris-T. Очікуємо на те, що запрацює і система Hawk, яка зараз вже готується для того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил. Таким чином будем посилювати існуючу систему ППО", – розповів Ігнат.
Нагадаємо
14 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передала Україні чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk.
10 листопада міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес сказала, що країна надасть ще дві системи HAWK.
Додамо, що Сполучені Штати розглядають можливість спрямувати в Україну обладнання для HAWK.