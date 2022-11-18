Система Hawk незабаром запрацює на фронті – Повітряні сили

Цитата

"Вже працюють на фронті NASAMS і Iris-T. Очікуємо на те, що запрацює і система Hawk, яка зараз вже готується для того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил. Таким чином будем посилювати існуючу систему ППО", – розповів Ігнат.

Нагадаємо

14 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передала Україні чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk.

10 листопада міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес сказала, що країна надасть ще дві системи HAWK.

Додамо, що Сполучені Штати розглядають можливість спрямувати в Україну обладнання для HAWK.