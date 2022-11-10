Іспанія відправить Україні ще дві ЗРК HAWK
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Іспанія відправить в Україну ще дві системи HAWK американського виробництва на додаток до чотирьох, поставлених минулого тижня, заявила у четвер міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає УНН з посиланням на агенство Reuters.
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«Можу вам сказати, що буде відправлено ще дві пускові установки. Це у відповідь на дуже конкретний запит, зроблений нам НАТО та Україною», – сказала Роблес журналістам у Мадриді.
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На додаток до зенітних ракетних установок, Іспанія направить батарею з шести легких гаубиць і проведе навчання українських гаубичних розрахунків, повідомила Роблес, додавши, що Іспанія допомагає Україні, тому що країна здійснює право на самооборону.
Додамо
Сполучені Штати розглядають можливість відправки обладнання для HAWK зі складу в Україну, повідомили Reuters минулого місяця два американські чиновники.
Устаткування HAWK ґрунтується на технологіях в'єтнамської епохи, але кілька разів модернізувалося.