Іспанія відправить Україні ще дві ЗРК HAWK

Цитата

«Можу вам сказати, що буде відправлено ще дві пускові установки. Це у відповідь на дуже конкретний запит, зроблений нам НАТО та Україною», – сказала Роблес журналістам у Мадриді.

Деталі

На додаток до зенітних ракетних установок, Іспанія направить батарею з шести легких гаубиць і проведе навчання українських гаубичних розрахунків, повідомила Роблес, додавши, що Іспанія допомагає Україні, тому що країна здійснює право на самооборону.

Додамо

Сполучені Штати розглядають можливість відправки обладнання для HAWK зі складу в Україну, повідомили Reuters минулого місяця два американські чиновники.

Устаткування HAWK ґрунтується на технологіях в'єтнамської епохи, але кілька разів модернізувалося.