Испания отправит Украине еще две ЗРК HAWK
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Испания отправит в Украину еще две системы HAWK американского производства в дополнение к четырем, поставленным на прошлой неделе, заявила в четверг министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает УНН с ссылкой на агентство Reuters.
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«Могу вам сказать, что будут отправлены еще две пусковые установки. Это в ответ на очень конкретный запрос, сделанный нам НАТО и Украиной», – сказала Роблес журналистам в Мадриде.
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В дополнение к зенитным ракетным установкам, Испания направит батарею из шести легких гаубиц и проведет обучение украинских гаубических расчетов, сообщила Роблес, добавив, что Испания помогает Украине, потому что страна осуществляет право на самооборону.
Добавим
Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки оборудования для HAWK со склада в Украину, сообщили Reuters в прошлом месяце два американских чиновника.
Оборудование HAWK основано на технологиях вьетнамской эпохи, но несколько раз модернизировалось.