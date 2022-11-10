Испания отправит Украине еще две ЗРК HAWK

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«Могу вам сказать, что будут отправлены еще две пусковые установки. Это в ответ на очень конкретный запрос, сделанный нам НАТО и Украиной», – сказала Роблес журналистам в Мадриде.

Детали

В дополнение к зенитным ракетным установкам, Испания направит батарею из шести легких гаубиц и проведет обучение украинских гаубических расчетов, сообщила Роблес, добавив, что Испания помогает Украине, потому что страна осуществляет право на самооборону.

Добавим

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки оборудования для HAWK со склада в Украину, сообщили Reuters в прошлом месяце два американских чиновника.

Оборудование HAWK основано на технологиях вьетнамской эпохи, но несколько раз модернизировалось.