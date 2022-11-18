Система Hawk вскоре заработает на фронте – Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Зенитно-ракетный комплекс Hawk скоро станет в боевые порядки Воздушных сил ВСУ. Об этом в эфире телемерафана сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"Уже работают на фронте NASAMS и Iris-T. Ожидаем, что заработает и система Hawk, которая сейчас уже готовится для того, чтобы стать в боевые порядки Воздушных сил. Таким образом будем усиливать существующую систему ПВО", – рассказал Игнат.
Напомним
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Испания передала Украине четыре зенитно-ракетных комплекса Hawk.
10 ноября министр обороны Испании Маргарита Роблес сказала, что Испания предоставит Украине еще две системы HAWK.
Добавим, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направить в Украину оборудование для HAWK.