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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ко второму онлайн-саммиту Крымской платформы присоединились Южная Америка и Африка – Зеленский

Киев • УНН

 • 110872 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Ко второму онлайн-саммиту Крымской платформы в этом году присоединились представители еще двух континентов – Африки и Южной Америки. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи на саммите, передает корреспондент УНН.

Ко второму онлайн-саммиту Крымской платформы присоединились Южная Америка и Африка – Зеленский

Цитата

“В этом году присоединились представители еще двух континентов – Африки и Южной Америки. И это демонстрирует, что нет в мире предела, который не преодолела бы правда о российской войне против Украины. Конечно, понятно, с кем нам приходится бороться. Наличие очевидных рисков безопасности приводит к тому, что саммит проходит в онлайн-режиме. Но уже доказано международной практикой, что и такой режим может быть абсолютно эффективен для политики дипломатии, а главное – для защиты свободы”, – заявил Глава Государства.

Детали

Он подчеркнул, что Украина обязательно вернет временно-оккупированный полуостров в свои законные границы, и отстроит все, что разрушили оккупационные власти россии.

“Несмотря на все угрозы, Украина достаточно прочна, чтобы видеть перспективу для украинского Крыма”, – подчеркнул глава Государства.

Президент отметил, что через год Украине удалось существенно расширить возможности Крымской платформы. В прошлом году участвовало 46 иностранных государств и международных организаций. В этом году – почти 60.

“Я благодарен всем. В этот раз гораздо больше лидеров государств – 40 президентов и премьер-министров, включая лидеров Большой Семерки. Я благодарен всем за понимание того, насколько важны ваши действия, ваша поддержка, и наша с вами совместная работа”, — резюмировал Президент.

Дополнение

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что около 60 стран и международных организаций подтвердили участие во втором онлайн-саммите Международной Крымской платформы. Также свое участие в онлайн-саммите подтвердил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и лидеры Германии, Канады и Японии.

23 августа 2021 года в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы. Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой россия впервые на международном уровне была признана государством-оккупантом.

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