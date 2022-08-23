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До другого онлайн-саміту Кримської платформи приєдналися Південна Америка та Африка – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. До другого онлайн-саміту Кримської платформи цього року приєдналися представники ще двох континентів – Африки і Південної Америки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови на саміті, передає кореспондент УНН.

До другого онлайн-саміту Кримської платформи приєдналися Південна Америка та Африка – Зеленський

Цитата

“Цьогоріч приєдналися представники ще двох континентів – Африки і Південної Америки. І це демонструє, що немає у світі межі, яку б не подолала правда про російську війну проти України. Звичайно, зрозуміло, з ким нам доводиться боротись. Наявність очевидних безпекових ризиків зумовляє те, що саміт відбувається в онлайн-режимі. Але вже доведено міжнародною практикою, що і такий режим може бути абсолютно ефективний для політики дипломатії, а головне – для захисту свободи”, – заявив Голова Держави.

Деталі

Він наголосив, що Україна обов’язково поверне тимчасово-окупований півострів у свої законні кордони, та виправить усе, що зруйнувала окупаційна влада росії.

“Попри всі загрози, Україна є достатньо міцною, щоб бачити перспективу для українського Криму”, – наголосив голова Держави.

Президент зазначив, що за рік Україні вдалося суттєво розширити можливості Кримської платформи. Минулого року участь брали 46 іноземних держав та міжнародних організацій. Цьогоріч – майже 60.

“Я вдячний всім. Цього разу значно більше лідерів держав – 40 президентів і прем’єр-міністрів, включно з лідерами Великої Сімки. Я вдячний всім вам за розуміння того, наскільки важливі ваші дії, ваша підтримка, та наша з вами спільна робота”, — резюмував Президент.

Доповнення

Міністр МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що близько 60 країн та міжнародних організацій підтвердили участь в другому онлайн-саміті Міжнародної Кримської платформи. Також свою участь в онлайн-саміті підтвердив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери Німеччини, Канади та Японії.

23 серпня 2021 року у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій росію вперше на міжнародному рівні було визнано державою-окупантом.

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