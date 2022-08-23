До другого онлайн-саміту Кримської платформи приєдналися Південна Америка та Африка – Зеленський

КИЇВ. 23 серпня. УНН. До другого онлайн-саміту Кримської платформи цього року приєдналися представники ще двох континентів – Африки і Південної Америки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови на саміті, передає кореспондент УНН.