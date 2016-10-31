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15 марта, 19:03 • 115874 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168754 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139287 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131647 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113503 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105869 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101738 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136064 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепр доставить еще шестеро раненых военных из зоны АТО

В Днепр доставить еще шестеро раненых военных из зоны АТО

Киев • УНН

 • 5081 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 31 октября. УНН. За выходные в больницы Днепра доставить шесть раненых военных из зоны АТО. Об этом написала советник губернатора Днепропетровской области Татьяна Губа на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Двое из бойцов в тяжелом состоянии, получили ранения во время обстрела. Сейчас военные находятся в больнице имени Мечникова.

Двое раненых были доставлены в субботу, четверо - вчера, в воскресенье.

Напомним, как сообщал УНН, боевики за сутки 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.

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