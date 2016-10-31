В Днепр доставить еще шестеро раненых военных из зоны АТО
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 31 октября. УНН. За выходные в больницы Днепра доставить шесть раненых военных из зоны АТО. Об этом написала советник губернатора Днепропетровской области Татьяна Губа на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
Двое из бойцов в тяжелом состоянии, получили ранения во время обстрела. Сейчас военные находятся в больнице имени Мечникова.
Двое раненых были доставлены в субботу, четверо - вчера, в воскресенье.
Напомним, как сообщал УНН, боевики за сутки 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.