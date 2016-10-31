До Дніпра доставити ще шестеро поранених військових із зони АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За вихідні до лікарень Дніпра доставити шестеро поранених військових із зони АТО. Про це написала радник губернатора Дніпропетровщини Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
Двоє з бійців у важкому стані, отримали поранення під час обстрілу. Наразі військові знаходяться у лікарні імені Мечникова.
Двоє поранених були доставлені у суботу, четверо - вчора, у неділю.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, бойовики за добу 54 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі.