В бюджет за два года возмещено 3,8 млрд грн убытков от финансовых преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сотрудники Национальной полиции Украины в течение 2016-2017 годов завершили 3210 уголовных производств по "присвоение, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ст. 191 УК) и было возмещено в бюджет 3,8 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НПУ.
"Полицейские сообщили о подозрении 2046 лицам. По направленным в суд уголовным производствами за два года обеспечено возмещение почти 3,8 млрд гривен.
Нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе.
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В НПУ сообщили, что в течение 2016-2017 годов работниками Департамента защиты экономики Национальной полиции было задокументировано 3900 уголовных правонарушений по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
При этом, отметили в полиции, за два последних года при оперативном сопровождении сотрудников департамента защиты экономики Нацполиции следственными подразделениями было завершено досудебное расследование по 3210 уголовным производством, из которых 1141 - в 2016 году и 2069 - в 2017 году. Общая сумма установленных убытков составляет более 4 млрд гривен.