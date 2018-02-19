До бюджету за два роки відшкодовано 3,8 млрд грн збитків від фінансових злочинів

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Співробітники Національної поліції України протягом 2016-2017 років завершили 3210 кримінальних проваджень стосовно “привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” (ст. 191 ККУ) та було відшкодовано до бюджету 3,8 млрд грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НПУ.

“Поліцейські повідомили про підозру 2046 особам. За направленими до суду кримінальними провадженнями за два роки забезпечено відшкодування майже 3,8 млрд гривень.

На порушників чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна”, — зазначили у прес-службі.

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У НПУ поінформували, що упродовж 2016-2017 років працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції було задокументовано 3900 кримінальних правопорушень за ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

При цьому, зазначили у поліції, за два останні роки за оперативного супроводження працівників департаменту захисту економіки Нацполіції слідчими підрозділами було завершено досудове розслідування по 3210 кримінальним провадженням, з яких 1141 — у 2016 році та 2069 — у 2017 році. Загальна сума встановлених збитків становить понад 4 млрд гривень.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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