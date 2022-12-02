В Азербайджан в турпоездку поехали 30 детей из Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. 1 декабря в туристическую поездку в Азербайджан поехали 30 детей из Киевской области. Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация, информирует УНН.
Цитата
«Поездка организована при содействии Полномочного Посла Украины в Азербайджанской Республике Владислава Каневского и Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики», - говорится в сообщении.
Детали
Группа детей состоит из 30 детей льготных категорий, нуждающихся в социальном внимании и поддержке. Речь идет о детях из Бородянской, Обуховской и Бучанской территориальных громад пристоличного региона.
В течение 14 дней они в сопровождении взрослых будут посещать экскурсии, музеи, туристические центры. Также детям будет предоставляться медицинское обслуживание.
Кроме того, в заведении пребывания организовано 5-разовое полноценное питание.
Дополнение
В турецкую Анкару эвакуировались 34 воспитанника одесского дома ребенка "Солнышко" вместе с персоналом и медиками.