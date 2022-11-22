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До Туреччини евакуювали 34 вихованців одеського будинку дитини - Зеленська

До Туреччини евакуювали 34 вихованців одеського будинку дитини - Зеленська

Київ • УНН

 • 845023 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. До турецької Анкари евакуювалися 34 вихованці одеського будинку дитини "Сонечко" разом із персоналом та медиками. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, пише УНН.

Цитата

"Безпека дітей – наш пріоритет номер один. За домовленістю з першою леді Туреччини Еміне Ердоган ми евакуювали до Анкари 34 вихованці одеського будинку дитини "Сонечко". Найменшому, Сашкові, лише 10 місяців", - написала вона у cоцмережі. 

Деталі 

За її словами, у дітей тут комфортні класи та спальні кімнати. Повністю забезпечено медичну допомогу і реабілітацію. У  вихователів і медиків робочі умови. Місцеві соціальні працівники та перекладачі допомагають адаптуватися.

Зеленська подякувала першій леді Туреччини за "чуйність та особисту турботу" про українських дітей, наголосивши, що "це та необхідна й своєчасна підтримка, яка є основою нашої співдружності перших леді".

"Це дуже важливий приклад результатів, які дає наша співпраця з першими леді інших країн. Від обміну ідеями на #flgsummit2022 – до реальної допомоги в евакуації, відновленні та навчанні українських дітей. Дякую всім, хто допомагає нам перетворювати виклики на перемоги", - зазначила вона. 

Доповнення

Щонайменше 1276 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації. 

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