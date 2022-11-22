До Туреччини евакуювали 34 вихованців одеського будинку дитини - Зеленська

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"Безпека дітей – наш пріоритет номер один. За домовленістю з першою леді Туреччини Еміне Ердоган ми евакуювали до Анкари 34 вихованці одеського будинку дитини "Сонечко". Найменшому, Сашкові, лише 10 місяців", - написала вона у cоцмережі.

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За її словами, у дітей тут комфортні класи та спальні кімнати. Повністю забезпечено медичну допомогу і реабілітацію. У вихователів і медиків робочі умови. Місцеві соціальні працівники та перекладачі допомагають адаптуватися.

Зеленська подякувала першій леді Туреччини за "чуйність та особисту турботу" про українських дітей, наголосивши, що "це та необхідна й своєчасна підтримка, яка є основою нашої співдружності перших леді".

"Це дуже важливий приклад результатів, які дає наша співпраця з першими леді інших країн. Від обміну ідеями на #flgsummit2022 – до реальної допомоги в евакуації, відновленні та навчанні українських дітей. Дякую всім, хто допомагає нам перетворювати виклики на перемоги", - зазначила вона.

Доповнення

Щонайменше 1276 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації.