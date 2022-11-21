Постраждалих через війну дітей стало більше: на Херсонщині поранено малу дитину

Цитата

"Станом на ранок 21 листопада 2022 року більше ніж 1276 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 437 дітей загинуло та понад 839 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Найбільше постраждало дітей, за повідомленням, у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 19 листопада внаслідок обстрілу ворогом села Велетенське Херсонської області отримала поранення родина разом із 5-річною дитиною.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як зазначається, пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.