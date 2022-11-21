Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Херсонской области ранен маленький ребенок

Цитата

"По состоянию на утро 21 ноября 2022 года более 1276 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 437 детей погибли и более 839 получили ранения разной степени тяжести", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Больше всего пострадало детей, по сообщению, в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 32.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 19 ноября в результате обстрела врагом села Велетенское Херсонской области получила ранение семья вместе с 5-летним ребенком.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как отмечается, повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.