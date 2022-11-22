В Турцию эвакуировали 34 воспитанника одесского дома ребенка - Зеленская

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"Безопасность детей – наш приоритет номер один. По договоренности с первой леди Турции Эмине Эрдоган мы эвакуировали в Анкару 34 воспитанника одесского дома ребенка "Солнышко". Наименьшему, Саше, всего 10 месяцев", – написала она в соцсети.

Детали

По ее словам, у детей здесь комфортные классы и спальные комнаты. Полностью обеспечена медицинская помощь и реабилитация. У воспитателей и медиков рабочие условия. Местные социальные работники и переводчики помогают адаптироваться.

Зеленская поблагодарила первую леди Турции за "отзывчивость и личную заботу" об украинских детях, подчеркнув, что "это та необходимая и своевременная поддержка, которая является основой нашего содружества первых леди".

"Это очень важный пример результатов, которые дает наше сотрудничество с первыми леди других стран. От обмена идеями на #flgsummit2022 – до реальной помощи в эвакуации, восстановлении и обучении украинских детей. Спасибо всем, кто помогает нам превращать вызовы в победы", - отметила она.

Дополнение

По меньшей мере 1276 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения российской федерации.