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В Турцию эвакуировали 34 воспитанника одесского дома ребенка - Зеленская

В Турцию эвакуировали 34 воспитанника одесского дома ребенка - Зеленская

Киев • УНН

 • 845017 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В турецкую Анкару эвакуировались 34 воспитанника одесского дома ребенка "Солнышко" вместе с персоналом и медиками. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, пишет УНН.

Цитата

"Безопасность детей – наш приоритет номер один. По договоренности с первой леди Турции Эмине Эрдоган мы эвакуировали в Анкару 34 воспитанника одесского дома ребенка "Солнышко". Наименьшему, Саше, всего 10 месяцев", – написала она в соцсети. 

Детали 

По ее словам, у детей здесь комфортные классы и спальные комнаты. Полностью обеспечена медицинская помощь и реабилитация. У  воспитателей и медиков рабочие условия. Местные социальные работники и переводчики помогают адаптироваться.

Зеленская поблагодарила первую леди Турции за "отзывчивость и личную заботу" об украинских детях, подчеркнув, что "это та необходимая и своевременная поддержка, которая является основой нашего содружества первых леди".

"Это очень важный пример результатов, которые дает наше сотрудничество с первыми леди других стран. От обмена идеями на #flgsummit2022 – до реальной помощи в эвакуации, восстановлении и обучении украинских детей. Спасибо всем, кто помогает нам превращать вызовы в победы", - отметила она. 

Дополнение

По меньшей мере 1276 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения российской федерации. 

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