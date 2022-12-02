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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25377 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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До Азербайджану у турпоїздку поїхали 30 дітей із Київщини

До Азербайджану у турпоїздку поїхали 30 дітей із Київщини

Київ • УНН

 • 1239685 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. 1 грудня у туристичну поїздку до Азербайджану поїхало 30 дітей із Київської області. Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація, інформує УНН.

Цитата

«Поїздка організована за сприяння Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці Владислава Каневського та Агентства соціальних послуг при Міністерстві праці та соціального захисту населення Азербайджанської Республіки», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Група дітей складається з 30 дітей пільгових категорій, які потребують соціальної уваги та підтримки. Йдеться про дітей із Бородянської, Обухівської та Бучанської територіальних громад пристоличного регіону.

Протягом 14 днів вони в супроводі дорослих будуть відвідувати екскурсії, музеї, туристичні центри. Також дітям надаватиметься медичне обслуговування.

Крім того, в закладі перебування організовано 5-разове повноцінне харчування.

Доповнення

До турецької Анкари евакуювалися 34 вихованці одеського будинку дитини "Сонечко" разом із персоналом та медиками. 

Українські Національні Новини

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