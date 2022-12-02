До Азербайджану у турпоїздку поїхали 30 дітей із Київщини

Цитата

«Поїздка організована за сприяння Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці Владислава Каневського та Агентства соціальних послуг при Міністерстві праці та соціального захисту населення Азербайджанської Республіки», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Група дітей складається з 30 дітей пільгових категорій, які потребують соціальної уваги та підтримки. Йдеться про дітей із Бородянської, Обухівської та Бучанської територіальних громад пристоличного регіону.

Протягом 14 днів вони в супроводі дорослих будуть відвідувати екскурсії, музеї, туристичні центри. Також дітям надаватиметься медичне обслуговування.

Крім того, в закладі перебування організовано 5-разове повноцінне харчування.

Доповнення

До турецької Анкари евакуювалися 34 вихованці одеського будинку дитини "Сонечко" разом із персоналом та медиками.