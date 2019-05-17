К АРМА поступил иск по вертолетной площадке Януковича

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, третье лицо - ООО "Амадеус Ко". Иск касается передачи для реализации конгрессно-выставочного центра "Парковый" ( "вертолетная площадка" экс-президента Виктора Януковича)", - говорится в сообщении.

Истец просит суд обязать Нацагентство принять меры для проведения оценки конгрессно-выставочного центра "Парковый" и принять решение о его передаче для реализации.

Кроме того, обязать Межведомственную комиссию по вопросам реализации активов безотлагательно рассмотреть вопрос согласования решения АРМА о передаче для реализации указанного актива.

Судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства.

Напомним, столичная прокуратура внесет в суд новое ходатайство об аресте бывшей так называемоц вертолетной площадке Януковича - столичный КВЦ "Парковый" - и передаче его в управление АРМА.



Ранее вертолетную площадку на Парковой аллее официально передали в управление общине Киева.



11 октября 2018 управляющим активами КВЦ "Парковый" был избран КП "Центр организации дорожного движения".



Как сообщал УНН, ранее прокуратура Киева передала в управление государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов "столичная вертолетная площадка, принадлежавшая ООО "Амадеус Ко", аффилированная с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.



