До АРМА надійшов позов щодо вертолітного майданчика Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами щодо вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду міста Києва.
“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів, третя особа — ТОВ „Амадеус Ко“. Позов стосується передачі для реалізації конгресно-виставкового центру „Парковий“ („вертолітний майданчик“ екс-президента Віктора Януковича)”, — йдеться у повідомленні.
Позивач просить суд зобов’язати Нацагентство вжити заходів для проведення оцінки конгресно-виставкового центру “Парковий” та прийняти рішення про його передачу для реалізації.
Крім того, зобов’язати Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів невідкладно розглянути питання погодження рішення АРМА про передачу для реалізації вказаного активу.
Судом досліджуються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження.
Нагадаємо, столична прокуратура внесе до суду нове клопотання про арешт колишнього так званого вертолітного майданчика Януковича — столичний КВЦ “Парковий” — та передачу його в управління АРМА.
Раніше вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно передали в управління громаді Києва.
11 жовтня 2018 року управителем активами КВЦ “Парковий” було обрано КП “Центр організації дорожнього руху”.
Як повідомляв УНН, раніше прокуратура Києва передала в управління державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” столичний вертолітний майданчик, який належав ТОВ “Амадеус Ко”, афільованому з екс-президентом України Віктором Януковичем.