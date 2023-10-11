До 680 тыс. гривен: МВД предлагает ввести штрафы для ресторанов, которые нарушают комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. МВД предлагает установить ответственность для заведений, которые нарушают комендантский час, а именно вессти штрафы. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в телемарафоне, передает УНН.
Детали
Клименко сообщил, что МВД вместе с народными депутатами подготовили проект, он уже завтра будет отправлен в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.
По его словам, предлагается:
• Дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, установив административную ответственность за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.
• Ответственность: штраф от 34 000 грн. до 170 000 грн. В случае повторного нарушения в течение года: от 340 000 грн. до 680 000 грн.
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«Это будет касаться именно собственников субъектов хозяйствования и физических лиц предпринимателей. Думаю, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит предложения», – добавил министр.
Дополнение
Правоохранители Киева привлекли к ответственности администратора клуба “Boho”, что в Печерском районе столицы, за нарушение комендантского часа. Заведение работало несмотря на действующие ограничения.