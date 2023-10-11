До 680 тис. гривень: МВС пропонує ввести штрафи для ресторанів, які порушують комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. МВС пропонує встановити відповідальність для закладів, які порушують комендантську годину, а саме вессти штрафи. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив в телемарафоні, передає УНН.
Деталі
Клименко повідомив, що МВС разом із народними депутатами підготували проєкт, він вже завтра буде відправлений в Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.
За ого словами, пропонується:
• Доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.
• Відповідальність: штраф від 34 000 грн. до 170 000 грн. У разі повторного порушення протягом року: від 340 000 грн. до 680 000 грн.
Цитата
«Це буде стосуватися саме власників суб'єктів господарювання і фізичних осіб підприємців. Думаю, що в найближчий час Верховна Рада розгляне пропозиції», – додав міністр.
Доповнення
Правоохоронці Києва притягнули до відповідальності адміністратора клуба “Boho”, що у Печерському районі столиці, за порушення комендантської години. Заклад працював попри чинні обмеження.