Попри комендантську годину в Києві працював клуб “Boho”: адміністратора притягнуто до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Правоохоронці Києва притягнули до відповідальності адміністратора клуба “Boho”, що у Печерському районі столиці, за порушення комендантської години. Заклад працював попри чинні обмеження. Про це інформує УНН з посиланням на поліцію Києва.
Цитата
“Попри обмеження, встановлені на період воєнного стану, розважальний заклад функціонував з порушенням комендантської години та реалізовував відвідувачам алкоголь у заборонений час”, - зазначає поліція.
Деталі
До поліції надійшло повідомлення від представника ЗМІ про роботу одного із закладів на вулиці Федорова. В подальшому відповідні відеоматеріали були оприлюднені в соцмережах.
Нагадаємо, що згідно Рішення ради оборони міста Києва закладам громадського харчування дозволено працювати до 23.00 години.
Відносно адміністратора закладу поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає від 6800 до 13600 гривень штрафу.
Окрім цього, із працівниками закладу провели превентивну роботу.
Нагадаємо
Із 25 вересня у Києві ввели перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.