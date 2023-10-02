Несмотря на комендантский час в Киеве работал клуб "Boho": администратор привлечен к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Правоохранители Киева привлекли к ответственности администратора клуба “Boho”, что в Печерском районе столицы, за нарушение комендантского часа. Заведение работало несмотря на действующие ограничения. Об этом информирует УНН со ссылкой на полицию Киева.
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“Несмотря на ограничения, установленные на период военного положения, развлекательное заведение функционировало с нарушением комендантского часа и реализовывало посетителям алкоголь в запрещенное время”, - отмечает полиция.
Детали
В полицию поступило сообщение от представителя СМИ о работе одного из заведений на улице Федорова. В дальнейшем соответствующие видеоматериалы были обнародованы в соцсетях.
Напомним, что согласно Решению совета обороны города Киева заведениям общественного питания разрешено работать до 23.00 часов.
В отношении администратора заведения полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает от 6800 до 13600 гривен штрафа.
Кроме этого, с работниками заведения провели превентивную работу.
Напомним
С 25 сентября в Киеве ввели пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.