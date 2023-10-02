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Несмотря на комендантский час в Киеве работал клуб "Boho": администратор привлечен к ответственности

Несмотря на комендантский час в Киеве работал клуб "Boho": администратор привлечен к ответственности

Киев • УНН

 • 332098 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Правоохранители Киева привлекли к ответственности администратора клуба “Boho”, что в Печерском районе столицы, за нарушение комендантского часа. Заведение работало несмотря на действующие ограничения. Об этом информирует УНН со ссылкой на полицию Киева.

Цитата

“Несмотря на ограничения, установленные на период военного положения, развлекательное заведение функционировало с нарушением комендантского часа и реализовывало посетителям алкоголь в запрещенное время”, - отмечает полиция.

Детали

В полицию поступило сообщение от представителя СМИ о работе одного из заведений на улице Федорова. В дальнейшем соответствующие видеоматериалы были обнародованы в соцсетях.

Напомним, что согласно Решению совета обороны города Киева заведениям общественного питания разрешено работать до 23.00 часов.

В отношении администратора заведения полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает от 6800 до 13600 гривен штрафа.

Кроме этого, с работниками заведения провели превентивную работу.

Напомним

С 25 сентября в Киеве ввели пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.

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