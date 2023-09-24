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У Києві вводяться нові перепустки для пересування містом під час комендантської години: що варто знати

У Києві вводяться нові перепустки для пересування містом під час комендантської години: що варто знати

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Із завтрашнього дня, 25 вересня, у Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Деталі

Рішення про заміну перепусток було прийнято наприкінці серпня.

“Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади”, — зазначив тоді голова КМВА Сергій Попко.

Заявки на отримання нових перепусток можна було подавати з 4-го вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку. Туди ж необхідно повернути старі перепустки.

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