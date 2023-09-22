Уряд дозволив детективам НАБУ пересуватися під час комендантської години

Цитата

«Внесено зміни до Порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан. Встановлено, що на територіях, де запроваджено комендантську годину, дозволяється перебування працівників та рух транспортних засобів спеціалізованого призначення Національного антикорупційного бюро без виданих перепусток з метою виконання завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро», - йдеться у повідомленні у Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці запроваджують нові перепустки на автівки для пересування під час комендантської години