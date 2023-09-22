Уряд дозволив детективам НАБУ пересуватися під час комендантської години
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив постанову, яка дозволить представникам Національного антикорупційного бюро переміщатися під час комендантської години без виданих перепусток. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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«Внесено зміни до Порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан. Встановлено, що на територіях, де запроваджено комендантську годину, дозволяється перебування працівників та рух транспортних засобів спеціалізованого призначення Національного антикорупційного бюро без виданих перепусток з метою виконання завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро», - йдеться у повідомленні у Telegram.
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