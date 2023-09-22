Правительство разрешило детективам НАБУ передвигаться во время комендантского часа

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«Внесены изменения в Порядок осуществления мероприятий при введении комендантского часа и установления специального режима светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение. Установлено, что на территориях, где введен комендантский час, разрешается пребывание работников и движение транспортных средств специализированного назначения Национального антикоррупционного бюро без выданных пропусков с целью выполнения задач, возложенных на Национальное антикоррупционное бюро», - говорится в сообщении в Telegram.

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