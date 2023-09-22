Правительство разрешило детективам НАБУ передвигаться во время комендантского часа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров на своем заседании принял постановление, которое позволит представителям Национального антикоррупционного бюро перемещаться во время комендантского часа без выданных пропусков. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
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«Внесены изменения в Порядок осуществления мероприятий при введении комендантского часа и установления специального режима светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение. Установлено, что на территориях, где введен комендантский час, разрешается пребывание работников и движение транспортных средств специализированного назначения Национального антикоррупционного бюро без выданных пропусков с целью выполнения задач, возложенных на Национальное антикоррупционное бюро», - говорится в сообщении в Telegram.
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