Правительство разрешило детективам НАБУ передвигаться во время комендантского часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров на своем заседании принял постановление, которое позволит представителям Национального антикоррупционного бюро перемещаться во время комендантского часа без выданных пропусков. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Внесены изменения в Порядок осуществления мероприятий при введении комендантского часа и установления специального режима светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение. Установлено, что на территориях, где введен комендантский час, разрешается пребывание работников и движение транспортных средств специализированного назначения Национального антикоррупционного бюро без выданных пропусков с целью выполнения задач, возложенных на Национальное антикоррупционное бюро», - говорится в сообщении в Telegram.

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