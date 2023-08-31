У столиці запроваджують нові перепустки на автівки для пересування під час комендантської години

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Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4-го вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, “система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади”.

Він нагадав, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових.

Старі перепустки просять повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку.

“Мешканцям та гостям міста Києва нагадую — комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану”, — зазначив Гопко.

Нагадаємо

У Києві з 26 березня комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

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