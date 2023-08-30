У столиці заклади громадського харчування зможуть працювати до 23:00
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві з 1 вересня закладам громадського харчування продовжать час роботи на одну годину. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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«Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23:00.
Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. В силу воно вступить з 1 вересня», - написав Кличко у Telegram.
За його словами, з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України.
Кличко нагадав, що рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00.
Як повідомив мер столиці, підприємці під час зустрічі з міською владою наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.
Нагадаємо
У Києві з 26 березня комендантська години діє з 00:00 до 05:00.