В столице заведения общественного питания смогут работать до 23:00
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве с 1 сентября заведениям общественного питания продлят время работы на один час. Такое решение принял Совет обороны города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
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«Заведения общественного питания Киева продлят время работы на один час – до 23:00.
Такое решение принял Совет обороны города Киева. В силу оно вступит с 1 сентября», - написал Кличко в Telegram.
По его словам, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины.
Кличко напомнил, что решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас же он – с 00:00.
Как сообщил мэр столицы, предприниматели во время встречи с городскими властями отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.
Напомним
В Киеве с 26 марта комендантский час действует с 00:00 до 05:00.