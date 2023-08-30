В столице заведения общественного питания смогут работать до 23:00

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«Заведения общественного питания Киева продлят время работы на один час – до 23:00.

Такое решение принял Совет обороны города Киева. В силу оно вступит с 1 сентября», - написал Кличко в Telegram.

По его словам, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины.

Кличко напомнил, что решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас же он – с 00:00.

Как сообщил мэр столицы, предприниматели во время встречи с городскими властями отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Напомним

В Киеве с 26 марта комендантский час действует с 00:00 до 05:00.