В столице вводят новые пропуска на машины для передвижения во время комендантского часа

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве с 25-го сентября вводятся пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Об этом в четверг сообщила Киевская городская военная администрация, информирует УНН.

Детали

Заявки на получение пропусков можно подавать с 4-го сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка.

Как отметил начальник КМВА Сергей Попко, “система пропусков должна систематически обновляться чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти”.

Он напомнил, что эти пропуска запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных.

Старые пропуска просят вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка.

“Жителям и гостям города Киева напоминаю — комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения”, — отметил Гопко.

Напомним

В Киеве с 26 марта комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

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