В Киеве вводятся новые пропуска для передвижения по городу во время комендантского часа: что стоит знать

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. С завтрашнего дня, 25 сентября, в Киеве вводятся пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Об этом пишет УНН с ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Детали

Решение о замене пропусков было принято в конце августа.

“Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти”, — отметил тогда председатель КГВА Сергей Попко.

Заявки на получение новых пропусков можно было подавать с 4-го сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка. Туда же необходимо вернуть старые пропуска.

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