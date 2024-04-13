До 5 миллионов серьезного оружия могло оказаться на руках у украинцев - глава МВД

В Украине на руках у населения находится от 1 до 5 миллионов единиц так называемого трофейного оружия, включая автоматы, гранаты и мины. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью в рамках Конгресса местных и региональных властей 12 апреля, пишет УНН.

Сколько же у нас оружия, как мы называем, трофейного?.. Нельзя посчитать. От миллиона до 5 миллионов - эти цифры, которые называются. Такой фейерверк цифр. Где-то будем говорить, что после войны будет 2-3 миллиона, я думаю, как минимум единиц огнестрельного оружия. Я хочу сказать, что это не короткоствольное оружие, это автоматическое оружие, это гранаты, это мины и более серьезное оружие, которое есть на руках у наших граждан, и еще будет на руках у наших граждан - сказал Клименко.

По его словам, у правоохранителей есть несколько функций для противодействия.

"Первая функция на сегодня - не дать, чтобы это оружие ушло за границу, поэтому ни одна единица оружия на сегодня через границу не переехала и не пронеслась. Это работа в первую очередь пограничной службы, это работа блокпостов", - сказал министр.

Также, по его словам, есть профилактическая работа, выявление схронов и оперативные мероприятия.

"Еще одна проблема - люди хотят ее продавать, и не всегда это военные. Автомат может стоить любую цену: от 1000 грн, например, смотря, в чьи руки он попал, и дороже. А если он находится в схроне, то он никогда не будет сдан на склад, например, в Вооруженные силы или в полицию", - указал Клименко.

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