К 2022 году через партнерство с ООН Украина планирует привлечь помощи на около 675 млн долларов

"24 октября - 75 лет со дня создания Организации Объединенных Наций. Ее главная цель - поддержание международного мира и безопасности... На протяжении всего существования ООН Украина принимает активное участие в ее работе. Согласно Рамочной программе партнерства между Правительством Украины и ООН на 2018- 2022 годы, в течение пяти лет организации системы ООН планируют привлечь почти 675 млн долларов в помощь Украине, в частности на экономическое развитие, социальную защиту, демократическое управление, а также поддержку процессов миростроительства и восстановления на Донбасса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина сотрудничает с ООН в контексте преодоления гуманитарных последствий агрессии Российской Федерации против Украины. В частности, с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управлением по координации гуманитарных вопросов, Программой развития ООН, Международной организацией по миграции, Всемирной организацией здравоохранения, Фондом ООН в области народонаселения, Детским фондом ООН и др.

"Одним из важных направлений сотрудничества между Правительством Украины и ООН является смягчение и минимизация долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы. Начиная с 1990 года, на трехлетней основе одобряются резолюции ГА ООН по этой проблематике (последняя - в декабря 2019 года). В 2000 году резолюцией "Закрытие Чернобыльской АЭС" Генассамблея поздравила соответствующее решение Украины", - указано в сообщении.

Напомним, в МИДе Украины оценили эффективность ООН с момента ее создания.