До 2022 року через партнерство з ООН Україна планує залучити допомоги на близько 675 млн доларів

"24 жовтня – 75 років з дня створення Організації Об’єднаних Націй. Її головна мета - підтримання міжнародного миру та безпеки… Протягом усього існування ООН Україна бере активну участь у її роботі. Згідно з Рамковою програмою партнерства між Урядом України та ООН на 2018-2022 роки, впродовж п’яти років організації системи ООН планують залучити майже 675 млн доларів на допомогу Україні, зокрема на економічний розвиток, соціальний захист, демократичне врядування, а також підтримку процесів миробудівництва та відновлення на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна співпрацює з ООН у контексті подолання гуманітарних наслідків агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Управлінням з координації гуманітарних питань, Програмою розвитку ООН, Міжнародною організацією з міграції, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Фондом ООН у галузі народонаселення, Дитячим фондом ООН та ін.

“Одним із важливих напрямів співпраці між Урядом України та ООН є пом’якшення та мінімізація довготермінових наслідків Чорнобильської катастрофи. Починаючи з 1990 року, на трирічній основі схвалюються резолюції ГА ООН з цієї проблематики (остання – у грудні 2019 року). У 2000 році резолюцією "Закриття Чорнобильської АЕС" Генасамблея привітала відповідне рішення України", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у МЗС України оцінили ефективність ООН з моменту її створення.