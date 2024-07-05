На следующей неделе в Украине ожидается аномальная жара - до 40-41° воздух прогреется в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом предупредили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Синоптики прогнозируют, что жара продлится в течение 11-15 июля.

В Укргидрометцентре объясняют, что такая аномальная жара связана с распространением на территорию Украины тропического воздуха из северных районов Африки.

40-41° - близко к абсолютным максимумам температуры, зафиксированных в Украине за всю историю наблюдений. Погодные условия могут негативно влиять на самочувствие людей! Будьте осторожны, по возможности не выходите на улицу и пейте побольше водички - добавляют спасатели.

Напомним

В связи с летней жарой в Киеве на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках временно запрещена продажа скоропортящихся продуктов, таких как свежее мясо, молочные продукты и кондитерские изделия с кремом, чтобы предотвратить вспышки кишечных заболеваний.