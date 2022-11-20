Днепропетровская область: оккупанты обстреляли четыре общины, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Оккупанты накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре общины - Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую. Пострадал 59-летний мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Цитата
"Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило по меньшей мере 40 российских снарядов. Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь. Лечится дома", - отметил Резниченко.
Детали
Повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач. Обстрел вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж.
Огонь спасатели ликвидировали.
"В остальных общинах без пострадавших. Избиты частные дома и хозяйственные постройки", - добавил глава ОВА.
Напомним
Оккупанты вчера днем дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня Никопольский район Днепропетровской области.