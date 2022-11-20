Дніпропетровська область: окупанти обстріляли чотири громади, є постраждалий

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"Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу. Лікується удома", - зазначив Резніченко.

Деталі

Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. Обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж.

Вогонь рятувальники ліквідували.

"У решті громад без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди", - додав голова ОВА.

Нагадаємо

Окупанти вчора вдень двічі обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області.