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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Дніпропетровська область: окупанти обстріляли чотири громади, є постраждалий

Дніпропетровська область: окупанти обстріляли чотири громади, є постраждалий

Київ • УНН

 • 287372 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Окупанти накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади - Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську. Постраждав 59-річний чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу. Лікується удома", - зазначив Резніченко.

Деталі

Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. Обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж.

Вогонь рятувальники ліквідували.

"У решті громад без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди", - додав голова ОВА.

Нагадаємо 

Окупанти вчора вдень двічі обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області.

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